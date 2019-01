Zürich - A.T. Kearney hat Cervello mit Hauptsitz in Boston gekauft. Das Unternehmen wurde 2009 gegründet und zählt zu den führenden Datenanalyse- und Datenmanagement-Beratungen und hat Firmensitze in Boston, New York, Dallas, London und Bangalore. Cervello bringt über 120 zusätzliche Data Engineers, Data Scientists und Entwickler in das A.T. Kearney Netzwerk ein und erweitert die digitale Angebotspalette für die Klienten nochmals deutlich.

"Mit Cervello verschaffen wir unseren Klienten global zukünftig den entscheidenden Datenvorteil. Die neuen Kollegen haben in der Vergangenheit in einer Vielzahl von Projekten unter Beweis gestellt, dass sie aus riesigen Datenmengen die entscheidenden Schlüsse ziehen," so Zentraleuropachef und Partner Dr. Martin Eisenhut. "Das Unternehmen ist eine perfekte Ergänzung zu unserer Inhouse-Expertise und unserem starken digitalen Ökosystem. Mitentscheidend für den Kauf ...

