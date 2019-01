Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt fällt der Start in die neue Handelswoche etwas verhalten aus. Nachdem der Leitindex SMI die vorangegangenen vier Handelstage jeweils im Plus geschlossen hatte und somit seit Jahresbeginn um etwas mehr als 7 Prozent zugelegt hat, sorgen an diesem Montag leichte Gewinnmitnahmen und aktuelle Daten für etwas tiefere Kurse. Impulse sind Mangelware und werden es im Tagesverlauf auch bleiben, da die US-Börsen wegen eines Feiertags geschlossen bleiben.

Wie es von Händlerseite heisst, habe vor allem am vergangenen Freitag die Hoffnung Oberwasser erhalten, dass sich die USA und China in den Handelsdiskussionen einander annähern. Das habe die asiatischen Börsen noch an diesem Morgen gestützt. Allerdings drücke nun das abgeschwächte Wirtschaftswachstum Chinas auf die Stimmung. Mit einem Plus von 6,6 Prozent ist das BIP 2018 so langsam gewachsen wie seit 28 Jahren nicht mehr. Ein Händler betont, dass dies aber nach wie vor ein passables Wachstum sei. Allerdings sei es vor allem das nochmals langsamere Wachstum im vierten Quartal, dass die Sorgen um die Folgen der anhaltenden Handelsstreitigkeiten nun wieder in den Vordergrund rücke.

Der Swiss Market Index (SMI) steht gegen 11.00 Uhr um 0,18 Prozent tiefer bei 9'007,56 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) fällt um 0,19 Prozent auf 1'398,87 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...