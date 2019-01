Die QSC AG bezeichnet sich gerne als "Digitalisierer für den deutschen Mittelstand". Was spricht eigentlich für ein Investment in QSC? Dazu gibt es interessanterweise vom Unternehmen selbst genau "Fünf Gründe". Wie lauten diese? Einer davon hätte ruhig weggelassen werden können, denn er lautet "die Beteiligung der Aktionäre am Unternehmenserfolg". Für einen Kauf der Aktie spricht demnach, dass man sich damit am Unternehmenserfolg beteiligen kann. Das gilt im Grunde für jede Aktie, zumindest dann, ... (Peter Niedermeyer)

