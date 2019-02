Der Vorsitzende der Gewerkschaft Verdi, Frank Bsirske, hat die Rentenpläne von Sozialminister Hubertus Heil (SPD) gelobt. Sie seien ein "Meilenstein in der Auseinandersetzung um bessere Renten", sagte Bsirske den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Montagausgaben).

Heils Pläne für eine Grundrente verschafften Hunderttausenden künftiger Rentnerinnen und Rentner eigenständige Ansprüche oberhalb der Grundsicherung. Sie seien geeignet, so Bsirske, "neues Vertrauen in die gesetzliche Alterssicherung zu schaffen." Er lobte, mit seiner Initiative stelle sich Heil an die Seite der Menschen mit den niedrigen Löhnen.