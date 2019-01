Frankfurt - Der Euro hat am Montag etwas angezogen. Gegen Mittag wird die Gemeinschaftswährung bei 1,1367 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Freitagabend.

Zum Franken zieht der Euro ebenfalls etwas an auf 1,1342 Franken. Zuletzt hat sich der US-Dollar mit 0,9977 Franken wieder etwas mehr in Richtung Parität orientiert. In einem aktuellen Ausblick warnen die Ökonomen von ING davor, dass die Risiken für das Schweizer Wirtschaftswachstum im laufenden Jahr grösser seien als noch 2018. Dazu zählen die Experten auch eine mögliche stärkere Aufwertung des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...