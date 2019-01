Der Danske Bank Senior Analyst Jens Peter Sørensen erklärt, dass für den GBP die heutige UK Premierministerin Theresa May Präsentation ihres Plan B für den Brexit im Fokus steht, nach dem ihr ursprünglicher Brexit Deal in der vergangenen Woche im Parlament gescheitert war. Wichtige Punkte "Die Stimmung hat sich im GBP zuletzt verbessert und so fiel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...