Genf - Hewlett Packard Enterprise (HPE) gab heute die Eröffnung eines neuen IoT Innovation Lab in Genf bekannt. Dort können Kunden erfahren, wie sich die grossen Datenmengen nutzen lassen, die ausserhalb des Rechenzentrums beispielsweise von Geräten, Maschinen, Anlagen und Sensoren am Rand des Netzwerks (dem Edge) generiert werden. Das neue Genfer IoT Innovation Lab ist die vierte Einrichtung dieser Art auf der Welt. HPE bietet seinen Kunden so ein kooperatives Umfeld zum Entwerfen, Entwickeln und Testen von IoT- und Edge-to-Cloud-Lösungen, mit denen das Geschäftsergebnis in puncto operativer Effizienz, Sicherheit, Ertragswachstum und langfristige Wettbewerbsvorteile optimiert werden kann.

Das Marktforschungsunternehmen Gartner prognostiziert, dass «der Anteil von Unternehmensdaten, die ausserhalb von traditionellen, zentralen Rechenzentren oder Clouds erstellt oder verarbeitet werden, von derzeit 10 Prozent (Stand: 2018) auf 75 Prozent im Jahr 2022 ansteigen wird».[1]

Das Genfer IoT Innovation Lab von HPE bietet praxisnahe Umgebungen und reale Beispiele, anhand derer Kunden und Partner den Geschäftswert des umfassenden IoT-Portfolios von HPE und seinen Partnern ergründen können. Hierzu gehören immersive «Edge Experience Zones», in denen Kunden mit «Dingen» in ihrem normalen Umfeld digital interagieren können. HPE zeigt praktische IoT-Anwendungsfälle für die Öl- und Gasindustrie, die Fertigungsbranche, den Maschinenbau, das Gesundheitswesen, den Einzelhandel, die Smart City und weitere Branchen.

In Zusammenarbeit mit seinem nahe gelegenen HPC and AI Center of Excellence im französischen Grenoble bietet HPE im Genfer Lab den perfekten Rahmen für Machbarkeitsstudien: Kunden können die neuesten IoT-Technologien mit eigenen Softwareprogrammen und Daten testen. Sie können so Anwendungen vergleichen und in einem sicheren und vertraulichen Rahmen mit verschiedenen Szenarien experimentieren.

Steigerung des Geschäftswerts über IoT-Anwendungsfälle

Um die Geschäftsentwicklung mittels IoT voranzutreiben, bedarf es nicht nur neuer Technologien und Expertise in Bereichen wie Edge-Infrastruktur, künstliche Intelligenz, kabelgebundene/kabellose Netzwerke, Sicherheit, Ortungsdienste, Augmented Reality und Edge-to-Cloud-Architekturen, sondern auch zukunftsfähiger Anwendungsfälle, die kurzfristig Resultate erzielen und die Entwicklung eines strategischen IoT-Innovationsfahrplans unterstützen. Die im Genfer Lab präsentierten Anwendungsszenarien sollen Kunden dabei helfen, Chancen zur Erreichung ihrer Geschäftsziele zu erkennen, IoT-Anwendungsfälle für das eigene Unternehmen zu entwerfen und schliesslich ...

