Der GBP/USD erholte sich, nachdem die britische Premierministerin Theresa May sagte, sie wolle herausfinden, was die Abgeordneten in Bezug auf die umstrittene irische Backstop-Klausel fordern. Sie will dann später mit der EU nachverhandeln. Der GBP/USD stieg anschließend über 1,29 Dollar. Im europäischen Handel rutschte das Paar noch auf 1,2829 Dollar.

