Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Montag nach einer zuletzt kräftigen Erholung eine Verschnaufpause eingelegt. Der Leitindex SMI fiel allerdings nur leicht zurück und konnte die in der vergangenen Woche zurückgewonnene Marke von 9'000 Punkten verteidigen. In einem eher lustlosen Geschäft gab das sich abschwächende Wachstum in China zu reden, während die US-Börsen feiertagsbedingt geschlossen blieben und den europäischen Märkten keine Impulse lieferten.

In China hatten die geringere heimische Nachfrage und die Auswirkungen des Handelskonflikts mit den USA im Jahr 2018 zu einem historisch tiefen Wirtschaftswachstum von 6,6 Prozent geführt. Mit einer Abschwächung hatten die Märkte ohnehin gerechnet, erklärte ein Händler. Daher sei dieser Entwicklung an der Börse nur wenig Bedeutung beigemessen worden. Und auch die von der britische Premierministerin Theresa May neu vorgestellten Vorschläge zum Brexit fanden am Markt wenig Beachtung.

In einem insgesamt ruhigen Geschäft verlor der Swiss Market Index (SMI) bis Handelsschluss 0,14 Prozent auf 9'011,41 Punkte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) fiel um 0,04 Prozent nur leicht auf 1'401,04 ...

