London - Nach der Börsenrally vom Freitag haben Europas Aktienmärkte am Montag einen kleinen Teil ihrer Gewinne wieder abgegeben. Schwache Wirtschaftsdaten aus China, wo die Wirtschaft 2018 so langsam gewachsen war wie seit drei Jahrzehnten nicht mehr, hätten ein wenig die Stimmung gedämpft, hiess es am Markt. Impulse aus den USA gab es am Montag nicht, denn die Wall Street blieb wegen eines Feiertages geschlossen.

Der EuroStoxx 50 sank um 0,31 Prozent auf 3125,07 Punkte. Allerdings hatte der Leitindex der Eurozone in der vergangenen Woche um etwas mehr als 2 Prozent zugelegt und damit seine dritte Börsenwoche im neuen Jahr mit Gewinnen beendet. Der Pariser Cac 40 verlor am Montag 0,17 Prozent auf 4867,78 Punkte.

Im Fokus stand am Nachmittag die Rede von Grossbritanniens Premierministerin Theresa May zum "Plan B" für das in der vergangenen Woche ...

