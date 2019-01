Der USD/JPY handelt am Montag in einer extrem engen Range von 25 Pips. Grund dafür ist die geringe Handelsaktivität wegen des US-Feiertages. Zuletzt handelte das Paar auf 109,63 und damit 12 Pips im Minus. Wichtige Konjunkturdaten aus China vom Montag haben die Risikoneigung der Anleger nicht wesentlich verändert. Obwohl die Industrieproduktion in ...

