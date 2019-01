Zürich - Was in den Weltmeeren heimisch ist, lässt sich auf grossformatigen Fotografien derzeit in tropischer Umgebung bestaunen: Der Botanische Garten der Universität Zürich zeigt in seinen Gewächshäusern die Makroalgen-Bilder des Fotodesigners Josh Westrich.

Vor ungefähr 2,5 Milliarden Jahren begannen Blaualgen, sogenannte Cyanobakterien, Sauerstoff zu produzieren und reicherten damit die Atmosphäre an. Ohne diesen Entwicklungsschritt wäre das Leben, wie wir es heute kennen, gar nicht denkbar: Jedes zweite Sauerstoffatom, das wir einatmen, stammt aus der Photosynthese von Algen. Während Mikroalgen nur unter dem Mikroskop sichtbar sind, lassen sich Makroalgen auch mit blossem Auge betrachten. Sie werden in Grün-, Rot-, Blau- und Braunalgen unterteilt, von denen einige Arten bis 40 Meter lang werden können. Sämtliche Landpflanzen haben sich ursprünglich aus Grünalgen entwickelt, und sind darum - zumindest im weitesten Sinne - mit diesen verwandt.

Abstrakte Schönheit in der Natur

Ab dem 25. Januar 2019 präsentiert der Fotodesigner Josh Westrich im Botanischen Garten der Universität Zürich seine Fotografien von Makroalgen und zwar in den Tropenhäusern, ...

