Bern - Der Apothekenkonzern Galenica hat im Geschäftsjahr 2018 wie angekündigt ein deutlich geringeres Umsatzwachstum als im Vorjahr verzeichnet. Der Umsatz nahm lediglich um 0,8 Prozent auf 3,17 Milliarden Franken zu. Gebremst wurde das Wachstum durch verordnete Preissenkungen.

Bereits Mitte Dezember hatte das Unternehmen angekündigt, das Umsatzwachstum werde für 2018 unter den ursprünglich prognostizierten 2 Prozent ausfallen. Das nun vorgelegte Endergebnis lag dennoch am unteren Ende der Markterwartungen.

Die Schuld für die Wachstumsverlangsamung schiebt Galenica den Behörden in die Schuhe. Diese hätten zusätzliche und höhere als angekündigten Preissenkungen bei Medikamenten verfügt. Dennoch spricht die Gesellschaft in der Mitteilung vom Dienstag von einer soliden Entwicklung, zu der sowohl organisches Wachstum in allen Geschäftsbereichen als auch die Expansion des Apothekennetzes beigetragen hätten.

Alle Bereiche organisch gewachsen

Solide entwickelte sich dabei das Segment Health & Beauty, das einen Umsatzanstieg von 3,1 ...

