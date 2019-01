FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 22.01.2019 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS CONSUMER STAPLES TO 'UNDERWEIGHT' (MARKETWEIGHT) - BARCLAYS CUTS LANCASHIRE HLDGS PT TO 618 (623) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES HISCOX PRICE TARGET TO 1447 (1435) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES TECHNOLOGY SECTOR TO 'MARKETWEIGHT' (UNDERWEIGHT) - CREDIT SUISSE CUTS IMI PLC PRICE TARGET TO 830 (850) PENCE - 'UNDERPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS SOPHOS PLC PRICE TARGET TO 407 (575) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS ST JAMES'S PLACE TO 'NEUTRAL' (OP) - TARGET 965 (1150) PENCE - FTSE INDICATED -0.37% TO 6973 (CLOSE: 6970.59) POINTS BY IG - HSBC INITIATES PETROFAC WITH 'BUY' - TARGET 665 PENCE - JPMORGAN RAISES LLOYDS TO 'TOP OVERWEIGHTS' DER 'EUROPEAN BEST EQUITY IDEAS' - MORGAN STANLEY CUTS EASYJET TO 'EQUAL-WEIGHT' (OW) - PRICE TARGET 1290 (1600) PENCE - MORGAN STANLEY CUTS IAG TO 'UNDERWEIGHT' (EQUAL-WEIGHT) - PRICE TARGET 6.50 (7) EUR - MORGAN STANLEY RAISES WIZZ AIR TARGET TO 3250 (3200) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - PEEL HUNT CUTS AGGREKO TO 'REDUCE' ('HOLD') - TARGET 700 (800) PENCE - RPT/JPMORGAN ADDS LLOYDS TO 'TOP OVERWEIGHTS' OF 'EUROPEAN BEST EQUITY IDEAS' - UBS CUTS ASOS PRICE TARGET TO 3500 (7500) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS AVIVA PRICE TARGET TO 525 (535) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS SYNTHOMER PRICE TARGET TO 340 (370) PENCE - 'SELL'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob