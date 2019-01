Paris - Europas Aktienmärkte haben am Dienstag moderat nachgegeben. Sie pendelten zwischen ihren Vortagesschlussständen und leichten Verlusten. Anleger machten nach der jüngsten Börsenrally erst einmal weiter Kasse.

Am späteren Vormittag sank der EuroStoxx 50 um 0,42 Prozent auf 3112,09 Punkte. In der vergangenen Woche noch hatte der Leitindex der Eurozone um etwas mehr als 2 Prozent zugelegt und damit seine dritte Börsenwoche im neuen Jahr mit Gewinnen beendet. Der Pariser Cac 40 verlor am Dienstag 0,44 Prozent auf 4846,49 Punkte. Der britische FTSE 100 verlor zuletzt 0,53 Prozent auf 6933,63 Zähler.

Unklare weltweite Wachstumsaussichten hielten Anleger und Händler von weiteren Aktienengagements zurück, sagte Marktstratege Michael McCarthy vom Broker Oanda. Am Vortag bereits hatte der IWF seine Wachstumsprognose angesichts der ungelösten Handelskonflikte und eines drohenden Brexit-Schocks erneut zusammengestrichen. Für 2019 wird nur noch ein Wachstum der weltweiten Wirtschaftsleistung um 3,5 Prozent erwartet. Bislang war mit 3,7 Prozent gerechnet worden.

