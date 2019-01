St. Gallen - Die MycoSolutions AG, ein Spin-off der Empa in St. Gallen, erhält durch eine zweite Finanzierungsrunde einen neuen Hauptaktionär. Die Mittel für den internationalen Ausbau stammen von der Fortyone AG, einer Gruppe erfolgreicher Ostschweizer Unternehmer. Aktuell wächst MycoSolutions in neuen Geschäftsfeldern wie der Baumpflege, Grünflächenbehandlung, Garten- und Landschaftsbau sowie verarbeiteten Gehölzen mit hochqualitativen Produkten aus Trichoderma Mikroorganismen. Neben Swisscom Ventures konnte das Unternehmen nun auch den neuen Investor Fortyone von seiner Innovations- und Wachstumskraft überzeugen.

«Mit dem substanziellen Engagement in das Schweizer Biotech Start-up soll vor allem der Marktaufbau im Bereich der biologischen Pflanzenbehandlung auf internationaler Ebene verstärkt werden. Wir glauben an das junge Unternehmen und die erfolgreiche, europaweite Skalierung in den nächsten Jahren. Zugleich ist es für uns eine Investition in den Umweltschutz», ...

