Nach den Zweifeln führender Lungenärzte an der Feinstaub-Gefahr durch Diesel-Motoren hat FDP-Chef Christian Lindner die Bundesregierung aufgefordert, sich auf europäischer Ebene für ein Moratorium bei den Stickoxid-Grenzwerten einzusetzen. "Nach der aktuellen Intervention führender Lungenfachärzte kann man nicht weitermachen wie bisher", sagte Lindner der "Bild-Zeitung" (Mittwochsausgabe).

"Es wäre politisch fahrlässig, aufgrund offensichtlich wissenschaftlich nicht haltbarer Grenzwerte Fahrverbote und Milliardenschäden hinzunehmen", so der FDP-Chef weiter. Von dem Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) und dem Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) erwarte man in dieser Frage eine "Rückkehr zum gesunden Menschenverstand und zur wissenschaftlichen Fundierung von Politik". Man könne nicht länger zulassen, "dass Mobilität und Schlüsselindustrien leiden, weil rein ideologische Festsetzungen verfolgt werden", so Lindner.