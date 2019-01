Die Preiserhöhungen der Stromversorger zum Jahresbeginn machen den solaren Eigenverbrauch für Privathaushalte noch lukrativer. Der Branchenverband erwartet, dass die Systempreise für kleine Photovoltaik-Anlagen in nächster Zeit nicht weiter sinken werden.Wer sich in diesem Jahr eine Photovoltaik-Anlage auf sein Hausdach schraubt, kann damit Renditen von sechs bis acht Prozent erzielen. Das hat das Solar Cluster Baden-Württemberg ausgerechnet. Die Photovoltaik sei damit noch lukrativer als im Jahr zuvor. So sind die Anlagen in den vergangenen zwölf Monaten um rund fünf Prozent günstiger geworden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...