Der brandenburgische Projektentwickler hat zwanzig Millionen Euro für Photovoltaik-Projekte in Polen aufgenommen. Sunfarming sieht im Land einen wichtigen Zukunftsmarkt.Der Projektentwickler Sunfarming aus dem brandenburgischen Erkner hat sich für den Bau von Photovoltaik-Projekten in Polen mit einem Volumen von mindestens 40 Megawatt installierter Leistung einen Finanzierungsrahmen von zwanzig Millionen Euro gesichert. Bei den Projekten handele es sich vorwiegend um Photovoltaik-Anlagen, die einen Zuschlag in den Auktionen 2017 und 2018 erhalten haben. Die von der Sunfarming-Gruppe aufgenommenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...