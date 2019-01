Lausanne - Der Computerzubehörhersteller Logitech hat im Weihnachtsquartal so viel verkauft wie noch nie. Umsatz und Gewinn erreichten neue Rekordhöhen und übertrafen selbst die optimistischsten Erwartungen. Nun legt Logitech die Ziellatte für das Gesamtjahr höher.

In den Monaten September bis Dezember konnte das westschweizerisch-amerikanische Unternehmen den Umsatz um 6,4 Prozent auf 864,4 Millionen Dollar steigern. Wachstumstreiber waren einmal mehr die Produkte für Gamer, einfache Videokonferenzsysteme (Video Collaboration) und Tastaturen, die alle zweistellige Steigerungsraten zeigten.

Dank dem Tritt auf die Kostenbremse schoss der Betriebsgewinn EBIT (Non-GAAP) im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2018/19 (per Ende Dezember) gar um 22 Prozent auf 143,2 Millionen Dollar nach oben, wie Finanzchef Vincent Pilette am Dienstag in einer Telefonkonferenz erklärte. Zudem war das Vorjahresquartal von vorübergehenden Kosten in Verteilzentren in Amerika belastet worden.

Erwartungen weit übertroffen

Unter dem Strich klingelten im wichtigsten Quartal des Jahres die Kassen. Der Reingewinn kletterte um knapp 40 Prozent auf 112,8 Millionen Dollar.

Damit hat Logitech die Erwartungen der Finanzgemeinde deutlich übertroffen. Nicht einmal die optimistischsten Analysten hatten mit so einem hohen Ergebnis gerechnet.

An der Schweizer Börse startete die Aktie mit Gewinnen, wurde aber am Nachmittag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...