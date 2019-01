Ein abgesagtes Treffen zwischen Handelsvertretern aus China und den USA beunruhigt die Märkte. Der US-Leitindex Dow Jones verliert fast 400 Punkte.

Nachdem die Wall Street am Montag wegen des Martin Luther King Days geschlossen blieb, starteten die amerikanischen Indizes mit Verlusten in den heutigen Handelstag. Bei 24.322 Zählern notiert der Dow Jones, 1,6 Prozent schwächer als am Freitag.

Ein Grund für die Kursschwäche dürften neue Spannungen im Handelskonflikt zwischen China und den USA sein. So berichteten die britische Zeitung "Financial Times" sowie der US-Sender CNBC, dass das Weiße Haus ein Vorbereitungstreffen mit chinesischen Beamten abgesagt hätte. Grund für die Absage sollen Meinungsverschiedenheiten im Hinblick auf die Umsetzung von Urheberrechten sein.

Das Treffen hätte in der laufenden Woche stattfinden sollen. Dabei sollten die Handelsvertreter eigentlich dazu beitragen, die Differenzen in den Handelsbeziehungen beider Staaten zu lösen. Sollte das nicht bis zum 1. März geschehen, droht eine neue Eskalationsstufe im Handelskonflikt - und möglicherweise kommt es zu neuen Strafzöllen.

Neben dem Dow mussten auch der S&P 500 und die Nasdaq Verluste hinnehmen. Der breit gefasste S&P 500 notierte zuletzt 1,6 Prozent schwächer bei 2.628 Zählern. Der Nasdaq lag 1,9 Prozent schwächer bei 7.019 Punkten.

Auch Konjunktursorgen belasten ...

