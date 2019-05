Washington - Im ersten Treffen eines Schweizer Bundespräsidenten mit dem US-Präsidenten im Weissen Haus ist das Schutzmachtmandat im Iran und ein mögliches Freihandelsabkommen zwischen den beiden Ländern angesprochen worden. Bundespräsident Ueli Maurer wurde am Donnerstag von US-Präsident Donald Trump im Weissen Haus in Washington empfangen. In einem rund 40 Minuten dauernden Gespräch haben...

Source

Den vollständigen Artikel lesen ...