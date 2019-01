Moneycab.com: Herr Rutishauser, 2011 brachte Limmex die erste Notruf-Uhr auf den Markt, sorgte damit weltweit für Schlagzeilen und heimste zahlreiche Auszeichnungen ein. Im Anschluss wurde es ruhiger um das Unternehmen. Wie verlief die Entwicklung nach der Lancierung der Notruf-Uhr?

Heinz Rutishauser: Die Erfindung der Limmex Notruf-Uhr war eine revolutionäre Weltneuheit. Die Beachtung - auch international - war enorm. Das Startup sah sich mit grossen Marktversprechen und hochfliegenden Plänen konfrontiert. Plötzlich schien der unternehmerischen Fantasie kein Limit mehr gesetzt. Das Unternehmen wuchs sehr schnell. Auch zu schnell. Wir haben das Wachstum gedrosselt, und es unserer Leistungskapazität angepasst. Heute orientieren wir uns konsequent an den Bedürfnissen unserer Kundinnen und Kunden mit erhöhtem Sicherheitsbedürfnis und fokussieren uns auf eine kompakte, leistungsstarke Uhrenpalette und in erster Linie auf den Markt Schweiz.

2017 wurde die zweite Generation von Notruf-Uhren für Menschen mit einem erhöhten Sicherheitsbedürfnis lanciert. Wie unterscheidet sie sich von den ersten Modellen?

Die Informations- und Kommunikationstechnik der Limmex Notruf-Uhr ist höchst ausgeklügelt und leistungsstark, in der Bedienung aber äusserst einfach: ein Knopf - zwei Funktionen, eine für die Zeitanzeige und eine zur Alarmauslösung. Die Uhr braucht für ihren Betrieb weder Handy noch App. Auch die Konfiguration und Aufschaltung geschehen ohne grossen Aufwand. Mit unserer Notruf-Uhr kann von überall her und jederzeit per Knopfdruck um Hilfe gerufen werden.

Wen zählen Sie zu Personen mit einem "erhöhten Sicherheitsbedürfnis" - und wie sind die Modelle bei diesen aufgenommen worden?

Es gibt Situationen im Leben, in denen man auf rasche Unterstützung angewiesen ist. Als ältere Person beispielsweise, bei Handicaps und chronischen Erkrankungen, die akut auftreten können. Mit der Notruf-Uhr bringen wir Menschen mit einem entsprechenden Sicherheitsbedürfnis eine substanzielle Verbesserung der Lebensqualität und der Selbstbestimmung. Und die Limmex Notruf-Uhr kann als intelligentes Sicherheitssystem am Handgelenk im Notfall die Bergung beschleunigen und Leben retten. Diese Gewissheit gibt unseren Kundinnen und Kunden, aber auch deren Angehörigen Sicherheit und Vertrauen.

Heinz Rutishauser, CEO Limmex

2011 war Limmex alleine auf dem Markt, mittlerweile gibt es die unterschiedlichsten Notruf-Geräte, Smartwatches sind mit Notruffunktionen bestückt oder es gibt sogar spezielle Notruf-Smartwatches. Wie schätzen Sie die Konkurrenzsituation ein?

Die Konkurrenzsituation ...

