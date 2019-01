Zürich - Barry Callebaut ist im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2018/19 erneut gewachsen, wenn auch nicht mehr so stark wie vor zwölf Monaten. Das Verkaufsvolumen stieg im Zeitraum von September bis November um 1,7 Prozent auf 541'109 Tonnen. Damit hat Barry Callebaut an Schwung verloren. Vor einem Jahr hatte der Konzern noch ein starkes Volumenwachstum von 8 Prozent gezeigt.

In Europa, Afrika und dem Mittleren Osten stagnierten die Verkäufe auf 248'053 Tonnen, wie der weltgrösste Schokoladenkonzern am Mittwoch in einem Communiqué bekannt gab. Im Vorjahresquartal hatte Barry hier noch um gut 10 Prozent zugelegt. Man habe sich verstärkt auf profitablere Volumen bei den Industriekunden konzentriert. Zudem wurde die Produktesparte Getränke zugunsten profitablerer Aktivitäten verkleinert.

Dagegen gelang in Nord- und Südamerika ein starker Start ins Jahr mit einem Wachstum der Verkaufsmenge um 8 Prozent auf 147'909 Tonnen. Im verhältnismässig kleinen Asien-Geschäft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...