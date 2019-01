Knapp 17 Prozent des Photovoltaik-Zulieferers gehören nun dem chinesischen Staatskonzern. Die Ausweitung der Beteiligung war bereits im September 2018 vereinbart worden.China National Building Materials (CNBM) hat seine Minderheitsbeteiligung an der Singulus Technologies AG weiter aufgestockt. Am gestrigen Nachmittag sei der Photovoltaik-Anlagenbauer darüber informiert worden, dass der chinesische Staatskonzern weitere 3,64 Prozent der Aktien erworben habe. Sie seien in das Eigentum der Triumph Science and Technology Group Company, LLC, einer 100-prozentigen Tochtergesellschaft von CNBM, übergegangen, ...

