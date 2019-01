Paris - Europas Aktienmärkte haben sich am Mittwoch zwischen moderaten Gewinnen und Verlusten bewegt. Nach der jüngsten Börsenrally sind die Anleger zunächst wieder vorsichtiger geworden, zumal der Handelskonflikt zwischen den USA und China noch längst nicht vom Tisch ist.

Der führende Wirtschaftsberater von US-Präsident Donald Trump, Larry Kudlow, hatte sich am Vorabend beim Fernsehsender CNBC verhalten optimistisch über die nächsten anstehenden Gespräche mit China geäussert. Zugleich dementierte er einen Pressebericht, dass ein Vorbereitungstreffen mit chinesischen Regierungsvertretern für eine neue Verhandlungsrunde abgesagt worden sei. Ohne Details zu nennen, macht Kudlow aber auch deutlich, dass es den USA vor allem auf die Umsetzung von Zugeständnissen Chinas ankomme.

Einen eher minimalen Hoffnungsschimmer gibt es ausserdem in dem seit über einem Monat währenden US-Haushaltsstreit, der seither grosse Teile der Behörden lahmlegt. An diesem Donnerstag soll über zwei konkurrierende Vorschläge abgestimmt werden. Im Zentrum des Streits steht das Thema Mauerbau an der Grenze zu Mexiko. Trump will erst ...

