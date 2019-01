Die deutsche Autoindustrie arbeitet offenbar an einer Allianz für autonomes Fahren. Die führenden Hersteller und Zulieferer prüften, ob und wie sie gemeinsam ein System für computergelenkte Autos entwickeln könnten, berichtet das "Manager Magazin".

Beteiligt an den Gesprächen sind demnach mehrere führende Autobauer und Zulieferer. Das Bündnis solle offen für weitere Hersteller und Technikkonzerne bleiben, hieß es bei beteiligten Konzernen. Bislang war nur bekannt, dass es zu dem Thema Gespräche zwischen BMW und Daimler gibt. Die geplante Allianz wäre aber deutlich größer.

Die Konzernchefs der beteiligten Unternehmen wollten im März über das Bündnis entscheiden, berichtet das "Manager Magazin" weiter. Bis dahin arbeiteten hochrangige Arbeitsgruppen an den Details, hieß es in den Unternehmen. Dabei gehe es zum Beispiel darum, welche Technik als Basis genommen und wer in dem Bündnis welche Rolle übernehmen soll.