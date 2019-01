Der Solaranlagen-Anbieter MEP hat ein Portal aufgesetzt, an dem sich Solarhandwerker und Installateure registrieren könne, um lokale Aufträge zu erhalten. 150 lokale Handwerksbetriebe sind bereits dabei. Das Münchener Energieunternehmen My Energy Partner (MEP) hat ein Montagepartner-Portal zum Aufbau eines deutschlandweiten Netzwerkes an Handwerkspartnern entwickelt und aufgesetzt. Wie die zum Finanzunternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...