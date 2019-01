Genf - Die im Bereich Cybersicherheit, Blockchain und IoT tätige WISeKey International Holding Ltd hat eine Kooperationsvereinbarung mit dem Blockchain Research Institute (BRI) zur Schaffung einer Reihe vernetzter Blockchain-Kompetenzzentren auf der ganzen Welt bekanntgegeben. Neben den bereits von WISeKey in Indien, auf Mauritius und in Ruanda eingerichteten Blockchain-Kompetenzzentren sieht die Vereinbarung weitere Zentren vor. Den Startschuss bilden zwei neuen Zentren in Buenos Aires und Genf.

Ziel dieser Initiative sei es, die Verwendung von Blockchain-Technologien international zu fördern, die schnelle Anpassung und Integration von Blockchain-basierten Lösungen zu erleichtern, eine stärkere Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen, privaten und akademischen Sektor zu fördern und zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass die neuesten technologischen Standards auf sichere und vertrauenswürdige Weise verfügbar gemacht würden, schreibt WISeKey in einer Mitteilung. Die Blockchain-Kompetenzzentren werden auch beim Prototyping, der gemeinsamen Erstellung von Anwendungsfällen und der Schaffung von geistigem Eigentum in Bezug auf Blockchain-Technologien und -Plattformen von entscheidender Bedeutung sein. Sie werden auch ein Kanal sein, um Unternehmen und Regierungen weltweit in die Arbeit des BRI einzubinden - und gleichzeitig ein Vertriebskanal für die Forschung des BRI.

Blockchain-Ökosystem

Die Blockchain-Kompetenzzentren werden als koordiniertes, ...

