Wallisellen - Der Kreditversicherer Euler Hermes Global Insolvency Index hat für das Jahr 2018 eine Zunahme der weltweiten Unternehmenskonkurse um 10% gegenüber dem Vorjahr verzeichnet. Der führende Kreditversicherer erwartet in knapp der Hälfte der im Index gelisteten Ländern mehr Insolvenzen als noch 2017.

Auch im laufenden Jahr wird sich der Trend weiter fortsetzen. Euler Hermes rechnet mit einer erneuten Zunahme der Unternehmenskonkurse um 6% gegenüber 2018. Getrieben wird diese Entwicklung durch das rückläufige Weltwirtschaftswachstum. Der Kreditversicherer geht davon aus, dass sich das reale BIP-Wachstum in den USA (von 2,9% im Jahr 2018 auf 2,5% im Jahr 2019), in der Eurozone (von 1,9% auf 1,6%) und in Asien (von 5,1% auf 4,8%) abschwächen wird.

"Die Insolvenzentwicklung ist ein wichtiger Faktor für die Einschätzung künftiger Erfolgschancen in den relevanten Märkten", erläutert Stefan Ruf, CEO Euler Hermes Schweiz. "Für die Schweiz selbst wird denn auch ein Anstieg von 1% prognostiziert - was auf den ersten Blick nach wenig klingt, ...

