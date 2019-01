Zürich - Rekordzahlen bei den Produktzulassungen, klinische Durchbrüche bei neuen Therapien und weitere Übernahmen - auf ihrer wichtigsten Investorenkonferenz zum Jahresanfang präsentiert sich die Biotechbranche in einer starken Verfassung. Für etliche Portfoliofirmen von BB Biotech wird 2019 ein spannendes Jahr.

Auf der jährlichen Investorenkonferenz von J.P. Morgan im kalifornischen San Francisco trifft sich das Who is who der Gesundheitsbranche. Wissenschaftler, Manager und Investoren verfolgen zwischen dem 7. und 10. Januar die Präsentationen und Podiumsdiskussionen und tauschen sich an unzähligen Treffen aus. Für das Investment Team von BB Biotech bot die Veranstaltung die Chance, mit dem Management seiner Portfoliofirmen zu sprechen und darüber hinaus Gespräche mit einer Vielzahl potenzieller neuer Gesellschaften zu führen.

Übernahmen und Lizenzdeals

Gesprächsthema Nummer eins waren zum Konferenzauftakt die zwei Übernahmen, die Anfang Januar bekanntgegeben wurden. In beiden Fällen traten US-Pharmakonzerne als Käufer auf. Eli Lilly übernimmt dabei für USD 8 Mrd. den Krebsspezialisten Loxo Oncology, der im November 2018 die Zulassung für sein erstes Produkt erhalten hatte. Noch weitaus spektakulärer ist die Akquisition der langjährigen BB Biotech Kernbeteiligung Celgene durch Bristol-Myers Squibb. Der Übernahmepreis von USD 74 Mrd. bedeutet die bislang grösste Transaktion in der Geschichte der Biotechnologie und es entsteht auf der Umsatzseite einer der global grössten Anbieter von Krebstherapien.

Auch wenn weitere Pharmafirmen zu erkennen gaben, dass sie auf der Suche nach Übernahmeobjekten sind, werden nach der Einschätzung von BB Biotech Deals in dieser Grössenordnung die Ausnahme bleiben. Als weitaus wahrscheinlicher erachtet das Team so genannte Bolt-on-Akquisitionen, mit denen Firmen über kleinere Zukäufe im einstelligen Milliardenbereich ihr Portfolio in einzelnen Indikationen verstärken. "Zu den Übernahmeinteressenten unter den Biotechschwergewichten zählen Gilead Sciences in den Bereichen Onkologie und Gentherapie sowie Biogen in der Neurologie, darüber hinaus auch Amgen. Die trotz der jüngsten Kurserholung weiterhin tiefen Bewertungen vieler Biotechfirmen werden sich auf den Abschluss solcher Transaktionen unterstützend auswirken", so Dr. Daniel Koller, Head Investment Team BB Biotech

