In den nächsten Jahren will das Bundesforschungsministerium 500 Millionen Euro zur Verfügung stellen. Ziel ist es, Forschung und Fertigung zusammen zu bringen, um den Transfer von neuen Batteriekonzepten und Produktionsverfahren in die Praxis zu beschleunigen. So soll eine konkurrenzfähige industrielle Zellfertigung in Deutschland entstehen.Während der letzten Monate war es recht still geworden um den Aufbau einer Forschungsfabrik für Batteriezellen, den Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) im vergangenen September ankündigt hatte. Jetzt hat Bundesforschungsministerin Anja Karliczek ...

