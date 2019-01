Zug - Gary Klopfenstein arbeitet neu als Senior Strategic Advisor für QCAM Currency Asset Management. In dieser Funktion berät Herr Klopfenstein QCAM in Geschäfts- wie auch Handelsstrategien mit einem Fokus auf der Entwicklung des Unternehmenspotenzials und den Ausbau des Kundenstamms weltweit.

Klopfenstein ist ein Pionier der spezialisierten Währungsmanagement-Branche und verfügt über weitreichende Erfahrung im Bereich des alternativen Investmentmanagements. Zuvor war er Senior Managing Director bei Mesirow Financial in Chicago, wo er das institutionelle Währungsmanagement in der Praxis etablierte und in weniger als zehn Jahren auf über 50 Milliarden US-Dollar ausbaute. Zudem war er Chief Executive Officer von Berenberg Asset Management, dem in den USA ansässigen Zweig des Vermögenverwaltungsgeschäfts ...

