Davos - Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich am Mittwoch am Weltwirtschaftsforum für ein Miteinander und gegen Nationalismus ausgesprochen. Für sie ist ein multilateraler Ansatz alternativlos.

Es würden immer öfter Zweifel an diesem multilateralem Ansatz laut, sagte Merkel in einer Rede in Davos. Nach dem Motto, es sei besser, jedes Land schaue erst einmal für sich nach den eigenen Interessen, und dann würde es auch für alle gut. "Ich habe daran Zweifel." Sie vertrete den Ansatz, für einander mitzudenken.

Auch gebe es die Ansicht, dass ...

