Davos - digitalswitzerland und Credit Suisse haben während des Weltwirtschaftsforums in Davos eine hochkarätige Podiumsdiskussion veranstaltet. Bundespräsident Ueli Maurer, SNB-Präsident Thomas Jordan, Jörg Gasser vom Staatssekretariat SFI, Sebastian Thrun, Präsident und Mitbegründer Udacity und CEO Kitty Hawk Corporation, Katie Yang, Gewinnerin der Credit Suisse Research Institute Academy Challenge 2018, und Marc Walder, CEO Ringier und Gründer von digitalswitzerland, diskutierten das Potenzial des digitalen Geldes und die Herausforderungen und Chancen für die Schweiz, in einer digitalisierten Welt wettbewerbsfähig zu bleiben. Moderiert wurde das Panel von Philipp Rösler, ehemaliger Geschäftsführer WEF.

digitalswitzerland lud 120 Gäste zu einer exklusiven Podiumsdiskussion am World Economic Forum im Credit Suisse Pavillon in Davos ein. Ziel der Veranstaltung war es, die Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung des Geldes, die Rolle von Politik, Regulierungsbehörden und Zentralbanken im digitalen Zeitalter sowie die Positionierung der Schweiz in der 4. industriellen Revolution zu diskutieren und erforschen. Urs Rohner, Verwaltungsratspräsident der Credit Suisse Group, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...