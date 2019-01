Zürich - Der dänische Logistikkonzern DSV drängt Panalpina bezüglich der vier Milliarden Franken schweren Übernahmeofferte nicht zu einer schnellen Antwort. "Wir geben ihnen die notwendige Zeit", sagte DSV-Konzernchef Jens Björn Andersen am Mittwoch zu Journalisten.

"Wir verstehen, dass das eine grosse Entscheidung ist", so Andersen weiter. Seitdem Panalpina die Zukaufspläne von DSV vergangene Woche veröffentlicht hatte, sei es zu keinem weiteren Austausch gekommen. Die eigenen Aktionäre hätten positiv auf den Vorstoss reagiert.

Grösste Übernahme in der DSV-Geschichte

Panalpina wäre die grösste Übernahme in der Geschichte von DSV. Im Rahmen eines unverbindlichen Vorschlags stellten die Dänen kürzlich ein Angebot von 170 Franken in bar und eigenen Aktien in Aussicht. Weil seitdem auch die DSV-Aktien stiegen, ist die Offerte inzwischen mehr wert. An der Börse wird spekuliert, ob der Logistikkonzern Kühne+Nagel oder ein anderer Wettbewerber eine Konkurrenzofferte für Panalpina unterbreiten könnte.

