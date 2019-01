Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch kaum verändert, letztlich aber knapp negativ geschlossen. Nach einem verhaltenen Start in die Sitzung drehte der SMI rasch in die positive Zone und erreichte kurz nach Mittag sein Tageshoch. Gegen Handelsende gaben die Kurse dann wieder etwas nach. Den Mittwoch eingerechnet war dies allerdings für den hiesigen Leitindex erst der fünfte Verlusttag im noch jungen Jahr, dies bei insgesamt 15 Handelstagen. Die Messlatte liegt weiterhin im Bereich von 9'000 Punkten, wo der SMI zuletzt Anfang Dezember vor dem markanten Kursrutsch zum Jahresende notierte.

Die Angst der Investoren, dass die seit Weihnachten aufgelaufenen Gewinne am Aktienmarkt wieder abgegeben werden könnten, sei zwar weiterhin vorhanden. Die eingepreisten Abschläge für gewisse Risiken seien aber zum Teil immer noch hoch, was auch immer wieder zu Käufen verleite. Angesichts der Sorgen im Zusammenhang mit dem Handelsstreit zwischen den USA und China, der Angst vor einer baldigen Rezession oder einem harten Brexit bleibe die Stimmung aber eingetrübt, auch wenn sich die Weltkonjunktur noch immer einigermassen robust präsentiere.

Der Swiss Market Index (SMI) gab schliesslich leicht um 0,10 Prozent auf 8'957,19 Punkte nach. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) verlor 0,08 Prozent auf ...

