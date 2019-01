Am Mittwoch wurde der erste niederländische Spargel aus dem Gewächshaus bei The Greenery versteigert, den P. Smets aus Geleen gekauft hat. Der Erlös für den ersten Karton mit 5 kg belief sich auf 6.000 EUR. Pierre Smets kaufte den ersten Karton für die Summe von 3.000 EUR, worauf The Greenery die Summe verdoppelte, die an Kinder Krebsfrei (Kika) gespendet wurde. Smets...

Den vollständigen Artikel lesen ...