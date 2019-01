Analystenschätzngen zufolge hat Gazprom im abgelaufenen Jahr 2018 einen Nettogewinn von rund 19,9 Milliarden Dollar erwirtschaftet. Damit nicht genug, denn die Experten gehen davon aus, dass in diesem Jahr die 20 Milliarden Dollar Marke geknackt werden kann. Einer Meldung des Unternehmens zufolge schwinden aber die Gasreserven in ukrainischen Untergrundreserven drastisch. Auch die Gas-Rücklieferung in die Ukraine aus Europa brachen im Januar 2019 ...

