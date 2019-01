Der Verkaufsdruck gegenüber der Gemeinschaftswährung bleibt erhalten und so notiert der EUR/USD in der Mitte der 1,1300. EUR/USD Angebote mit schlechten PMIs, Fokus auf EZB Das Paar verzeichnet am Donnerstag einen Verlust, während das Kaufinteresse gegenüber dem Greenback zunimmt und die Daten der Eurozone alles andere als viel versprechend waren. ...

