Zürich - 2018 vollzog sich ein rascher Wandel im Adaptionsmustern von Sprachtechnologien durch führende Marktplayer. Während Sprachtechnologien in den Köpfen vieler Entscheider noch in der Hype-Phase befinden, haben sie in Tat und Wahrheit bereits seit geraumer Zeit das Produktivitäts-Plateau erreicht. Natural Language Processing /Natural Language Understanding-basierte Lösungen bewegen sich weltweit rasant in den Mainstream. So wird der Markt für Sprach- und Spracherkennung bereits 2016 auf USD 5,15 Mrd. geschätzt und wird basierend auf einigen Prognosen bis 2023 voraussichtlich USD 18,30 Mrd. erreichen. Bis 2020 werden laut Schätzungen von Gartner 50% der analytischen Abfragen über eine Suche auf Basis der natürlichen Sprachverarbeitung generiert werden.

Für das Jahr 2019 identifiziert der führende Schweizer Sprachtechnologie-Anbieter Spitch sieben zentrale Trends, die diesen stark wachsenden Markt prägen und beflügeln werden.

Trend 1: Keine Beachtung von Schweizer Dialekten bei den globalen Anbietern - zunehmender Bedarf in der Schweiz

Während die weltweiten Anbieter von Sprachtechnologien dem Schweizerdeutsch keine Beachtung schenken, wächst in der Schweiz der Bedarf an Lösungen, die Schweizer Dialekte verstehen, stark. Dieser Trend ist allgegenwärtig, hat sich aber in der Schweiz erst in den letzten Jahren als Best Practice etabliert. Solche Lösungen von Spitch sind bei mehreren Schweizer Unternehmen bereits im produktiven Einsatz.

Trend 2: Einsatz von Sprachtechnologien - Die Schweiz holt auf

Obwohl gerade erst begonnen, schliesst die Schweiz in Bezug auf die Akzeptanz von Sprachtechnologien schnell zu den USA und Grossbritannien auf. Eine aktuelle Umfrage von Spitch während eines Webinars für Banker, die Banken aller Grössenordnungen vertraten, ergab, dass über 76% der Teilnehmer entweder einen Sprachdienst evaluierten oder planen, diesen bald anzubieten. 57% der Banker sahen ein sehr hohes Potenzial in der Sprachbiometrie.

Trend 3: Omni-Channel-Kommunikationsplattformen mit dialogorientierten Benutzeroberflächen werden den Umsatz steigern.

Kosteneinsparungen und Verbesserungen des Kundenerlebnisses (CX) sind für die meisten Contact Center in den Bereichen. Der Einsatz von Sprachtechnologie wird zunehmend als hilfreich zur Umsatzsteigerung angesehen. Neue Anforderungen sind nicht nur die Umwandlung von Sprache in Geschäftsprozesse, sondern auch die ...

