FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 24.01.2019 - 11.00 am



- BERENBERG CUTS HOTEL CHOCOLAT PRICE TARGET TO 300 (340) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS MEDICA GROUP PRICE TARGET TO 150 (230) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS SANNE GROUP PRICE TARGET TO 670 (900) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES BURBERRY GROUP PRICE TARGET TO 1970 (1920) PENCE - 'HOLD' - COMMERZBANK RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 1250 (1150) PENCE - 'HOLD' - CORRECTED/JPMORGAN RAISES JUST EAT TO 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 815 PENCE - DEUTSCHE BANK CUTS ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 800 (850) PENCE - 'HOLD' - EXANE BNP CUTS AVIVA PRICE TARGET TO 465 PENCE - 'NEUTRAL' - EXANE BNP CUTS DIRECT LINE PRICE TARGET TO 390 PENCE - 'OUTPERFORM' - EXANE BNP CUTS HASTINGS GROUP PRICE TARGET TO 210 PENCE - 'NEUTRAL' - EXANE BNP CUTS LEGAL & GENERAL PRICE TARGET TO 310 PENCE - 'OUTPERFORM' - EXANE BNP CUTS RSA INSURANCE PRICE TARGET TO 640 PENCE - 'OUTPERFORM' - EXANE BNP RAISES PHOENIX GROUP PRICE TARGET TO 800 PENCE - 'OUTPERFORM' - GOLDMAN CUTS ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 675 (700) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN CUTS BURBERRY GROUP PRICE TARGET TO 2148 (2194) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES DIXONS CARPHONE PRICE TARGET TO 155 (150) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES UNITED UTILITIES PRICE TARGET TO 787 (753) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC CUTS ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 720 (740) PENCE - 'HOLD' - HSBC CUTS HALFORDS GROUP PRICE TARGET TO 250 (340) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES DERWENT LONDON TO 'HOLD' ('REDUCE') - TARGET 2853 PENCE - JEFFERIES CUTS BAT PRICE TARGET TO 4900 (5000) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS RECKITT BENCKISER TO 'UNDERPERFORM' (HOLD) - PRICE TARGET 5000 PENCE - JPMORGAN CUTS ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 820 (840) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS METRO BANK PLC PRICE TARGET TO 1300 (2000) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES JUST EAT TO 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 603 PENCE - KEPLER CHEUVREUX CUTS DAIRY CREST TARGET TO 445 (460) PENCE - 'REDUCE' - LIBERUM RAISES DAILY MAIL TO 'HOLD' ('SELL') - TARGET 625 (685) PENCE - PEEL HUNT CUTS ASCENTIAL PLC PRICE TARGET TO 460 (485) PENCE - 'BUY' - PEEL HUNT CUTS EUROMONEY TO 'ADD' ('BUY') - TARGET 1475 PENCE - PEEL HUNT CUTS INFORMA PRICE TARGET TO 840 (880) PENCE - 'ADD' - PEEL HUNT CUTS ITE GROUP PRICE TARGET TO 75 (80) PENCE - 'ADD' - PEEL HUNT CUTS LEARNING TECHNOLOGIES TARGET TO 150 (180) PENCE - 'BUY' - PEEL HUNT CUTS MONEYSUPERMARKET.COM TO 'ADD' (BUY) - TARGET 330 (340) PENCE - PEEL HUNT CUTS RIGHTMOVE PRICE TARGET TO 445 (470) PENCE - 'REDUCE' - PEEL HUNT RAISES BLOOMSBURY PRICE TARGET TO 270 (250) PENCE - 'BUY' - PEEL HUNT RAISES HUNTSWORTH TO 'BUY' ('ADD') - TARGET 130 (140) PENCE - PEEL HUNT RAISES YOUGOV TO 'BUY' ('ADD') - TARGET 535 PENCE - RBC CUTS CIRCASSIA PHARMA PRICE TARGET TO 65 (81) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 890 (830) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS SIG TO 'SELL' ('NEUTRAL') - TARGET 100 (127) PENCE



- PEEL HUNT CUTS AUTO TRADER GROUP TO 'ADD' ('BUY') - TARGET 500 (510) PENCE



