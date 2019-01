Der französische Photovoltaik-Markt wird in den kommenden Jahren weiter wachsen. Davon will auch der chinesische Modulhersteller Trina Solar profitieren.Frankreich zählt zu den wichtigsten Wachstumsmärkten für Photovoltaik-Anlagen in Europa. Trina Solar hat daher am Donnerstag die Gründung einer dortigen Projektgesellschaft angekündigt. Trina Solar France System (TSFS) mit Hauptsitz im südfranzösischen Toulouse werde in Kürze ihre Arbeit aufnehmen und gehöre der International System Business Unit (ISBU) von Trina Solar an. Die neue Gesellschaft werde EPC-Lösungen entwickeln und anbieten und in ...

