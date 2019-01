Bereits in den vorläufigen Berechnungen zeichneten sich die großen Zuwächse für die Photovoltaik ab. Die Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen bestätigte zugleich den starken Rückgang im Verbrauch sowie bei den energiebedingten CO2-Emissionen.Die Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen (AGEB) hat am Donnerstag die finalen Zahlen zum Energieverbrauch 2018 in Deutschland vorgelegt und damit ihre Mitte Dezember veröffentlichten vorläufigen Ergebnisse weitgehend bestätigt. So sei der Verbrauch um fünf Prozent auf 12.900 Petajoule gesunken - so wenig Energie war zuletzt Anfang der 1970er Jahre verbraucht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...