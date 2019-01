Zug - Blockchain-Pionier 4ARTechnologies ist im Rahmen des Weltwirtschaftsforums in Davos als eines der Top 50-Unternehmen im Crypto Valley ausgezeichnet worden. Zum zweiten Mal in Folge hat die Zuger Investmentgesellschaft CV VC in Zusammenarbeit mit PwC Strategy& Schweiz und dem Technologie-Provider inacta eine Liste der bedeutendsten Blockchain-Firmen in der Schweiz und Lichtenstein erstellt. 4ARTechnologies kombiniert das Potenzial der Blockchain mit der eigenen einzigartigen Augmented-Authentication-Technologie und setzt damit weltweit einen neuen Standard in der Kunstindustrie. Erstmalig profitieren alle Akteure von mehr Sicherheit, Transparenz und Prozesseffizienz.

Im Schweizer Blockchain-Ökosystem, das sich weltweit als Crypto Valley einen Namen gemacht hat, haben sich mittlerweile über 700 visionäre Startups, Unternehmen und Dienstleister aus den Bereichen Kryptowährungen und Blockchain niedergelassen. Basierend auf den Daten der CV Maps, einer Online-Datenbank aller ansässigen Unternehmen, wurden nun die 50 relevantesten Firmen der Branche gewählt. 4ARTechnologies befindet sich damit in exzellenter Gesellschaft mit renommierten Grössen wie Ethereum, Bitcoin Suisse ...

