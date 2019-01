Verschiedene Quellen haben pv magazine bestätigt, dass die Behörden bereit sind, landesweit wieder private Dachanlagen zu fördern. Zudem soll es auch wieder Zahlungen für andere dezentrale Erzeugungsanlagen und Großprojekte geben.von pv magazine global Eine Quelle bei der chinesischen Energiebehörde National Energy Association (NEA) hat pv magazine bestätigt, dass die Regierung in Peking den ruhenden Dachanlagenmarkt des Landes mit einer 3-Gigawatt-Quote für 2019 wieder in Gang setzen will. Sollte sich dies bestätigen, würde es die Förderung für rund 600.000 private Dachanlagen bedeuten. Bei den ...

