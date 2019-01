Am Donnerstag hat der DAX zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 11.130,18 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,53 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.

An der Spitze der Kursliste standen kurz vor Handelsschluss die Wertpapiere von Infineon mit einem kräftigen Kurssprung von über sechs Prozent im Plus, gefolgt von RWE und von Wirecard. Marktbeobachtern zufolge profitierte die Infineon-Aktie von der überraschend positiven Margenentwicklung beim französisch-italienischen Chiphersteller STMicroelectronics. In den USA konnte mit Texas Instruments ein weiterer Vertreter der Branche die Gewinnerwartungen der Analysten übertreffen. Die Anteilsscheine von Henkel standen kurz vor Handelsschluss mit starken Kursverlusten von über drei Prozent entgegen dem Trend am Ende der Liste, gefolgt von Adidas und von der Deutschen Telekom.

Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Donnerstagnachmittag schwächer. Ein Euro kostete 1,1349 US-Dollar (-0,27 Prozent).