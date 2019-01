In den ersten vier Wochen des Jahres waren Champignons häufiger in den Angebotsaktionen des LEH vertreten als in den beiden Vorjahren. Allerdings waren die Aktionspreise höher. Der Anteil weißer Champignons ist im Beobachtungszeitraum deutlich zurückgegangen, braune Champignons haben zugelegt. Bildquelle: Shutterstock.com Frische Champignons gehören zu den...

Den vollständigen Artikel lesen ...