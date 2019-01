Wie die Freenet AG mitteilte, wird sie nicht an der Auktion für die Frequenzen für 5G-Mobilfunk beteiligt sein. Das Unternehmen will hier lieber die Netze der bestehenden Betreiber mitnutzen und daran partizipieren. Grund hierfür sind laut Unternehmen zu hohe Investitionen in das neue 5G-Netz. Als Zahl stehen hier rund 10 Milliarden Euro im Raum, um ein neues Mobilfunknetz aufzubauen. Diesen Freitag läuft die Auktion für die neuen Frequenzen aus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...