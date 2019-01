Chur - Die Entstehung des Bündner Kunstmuseums geht auf die Gründung des Bündner Kunstvereins zurück, der sich zum Ziel setzte, die Kunst in Graubünden zu fördern. Die Sammlung fand 1919 ihren Ort in der Villa Planta, die seither als Museum dient.

Mit der Zeit veränderten sich die Ansprüche: Die Sammlung ist kontinuierlich gewachsen, die Bedeutung der Wechselausstellungen nahm zu und die Anforderungen an das Museum als öffentliche Institution sind ständig gestiegen.

Das Bündner Kunstmuseum, der Bündner Kunstverein und die Stiftung Bündner Kunstsammlung blicken auf eine bewegte Geschichte zurück und bieten seit 2016 in einem erweiterten Kunstmuseum ein interessantes Programm an: Dazu gehören die attraktive Präsentation der Sammlung, vielseitig ansprechende Ausstellungen sowie ein reiches Angebot an Führungen und Veranstaltungen. Das Jubiläum soll sich auf allen Ebenen spiegeln. Das Bündner Kunstmuseum soll ein Ort der lebendigen Kunst und der Begegnung mit Kunst sein.

Zu allen Ausstellungen gibt es ein attraktives Rahmenprogramm mit zahlreichen Sonderveranstaltungen.

Martin Disler

Die Umgebung der Liebe

16. Februar - 26. Mai 2019

Der Solothurner Künstler Martin Disler (1949-1996) hat das 140m lange, 4,50 m hohe Panorama-Bild "Die Umgebung der Liebe" 1981 im Württembergischen Kunstverein Stuttgart in einer einzigartigen Aktion während nur 4 Nächten gemalt: jede Nacht ein Bild von 35 Metern Länge! Das monumentale Gemälde ist das bekannteste und legendärste Werk des wichtigen Exponenten der neuen expressiven Malerei. Obwohl es nur wenige gesehen haben, wurde das Bild schnell bekannt und mit ihm sein Schöpfer. Seit den 1980er Jahren ist das Gemälde eingelagert. 2007 hat die Gottfried Keller Stiftung das Gemälde erworben und damit ein Zeichen gesetzt, dass dieses einzigartige Werk von nationaler Bedeutung ist. Die Präsentation des Bildes im Bündner Kunstmuseum wird mit grosser Spannung erwartet.

Flurin Bisig

Am Saum des Sinnes

16. März - 18. August ...

